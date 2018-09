Avec un temps de 2h01'39", le Kényan de 33 ans devient le premier humain à courir l'épreuve sous les 2 heures 2 minutes. Il est également celui qui s'est approché le plus près de la barrière mythique des 2 heures lors d'un test privé en Italie en 2017, en courant les 42,195 km en 2h25". Mais réussi hors compétition, le temps n'a pas été homologué. Depuis des décennies, Kényans et Ethiopiens dominent les courses de fond au niveau mondial, que ce soit le 3000 mètres steeple, le 5000, le 10.000 et, donc, le marathon. Des chercheurs ont tenté d’expliquer cette domination mondiale. Ont ainsi été évoquées des raisons culturelles, plus ou moins probantes. Mais aussi proprement scientifiques, comme le fait que ces deux populations évoluent sur les hauts plateaux de la vallée du Rift. «Mais des analyses médicales n’auraient rien révélé de particulier», croit savoir le site jogging-plus.com. Leurs athlètes «n’ont pas, par exemple, de VO2 max (le volume d’oxygène maximal) différent des autres.» © JOHN MACDOUGALL / AFP