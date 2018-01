En 2016, l’Etat de Benue, dans le centre, et celui d’Enugu, dans le Sud, ont subi des attaques fulanies. Des fermiers ont vu leur propriété détruite et des milliers de personnes ont dû fuir, provoquant une vague d’indignation à travers le Nigeria. Certains considèrent que les groupes armés fulanis sont les frères des terroristes de Boko Haram. Mais les nomades prétendent qu’ils sont les véritables victimes et ne font juste que se défendre d’un harcèlement permanent. Poussés par le réchauffement climatique à descendre plus au Sud pour trouver des pâturages, les Fulanis ont un mode de vie qui entre en conflit avec celui des fermiers. Les troupeaux, selon l’accusation de ces derniers, viennent en effet détruire les cultures. De la même manière, le partage de la ressource en eau provoque également des tensions. © REUTERS/Afolabi Sotunde