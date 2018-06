Même si le directeur du musée, Guido Gryseels, veut une approche critique de l’ère coloniale, cela n’empêche pas de nombreuses associations et représentants de la diaspora congolaise de militer contre tout ce qui est lié à l’héritage de Léopold II. Certains exigent que les collections de Tervuren soient rendues au Congo. Comme le galeriste congolo-belge Didier Claes, qui indique dans «Le Monde» que «99% des œuvres d’art classique africain sont aujourd’hui hors d’Afrique. (…) L’Afrique comme aucune autre civilisation ne peut avancer si on lui kidnappe son passé, sa culture.» Il soutient l’initiative de l’homme d’affaires et collectionneur Sindika Dokolo, engagé dans le rapatriement des œuvres d’art dans leur musée d’origine. Et invite les politiques du continent à prendre conscience de la valeur inestimable du patrimoine culturel africain. Du British Museum de Londres au musée Tervuren en Belgique, les collections européennes débordent d'objets d'art dits «coloniaux», acquis dans des conditions parfois discutables, précise Géopolis Afrique. © BELGA PHOTO ERIC LALMAND / AFP