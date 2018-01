Le 11 janvier 2018, des rangers s'entaînent, armés de gourdins en guise de fusils, dans le centre de formation du parc situé près de Tanguieta. Il abrite l'un des derniers écosystèmes inctacts d'Afrique de l'Ouest. Classé réserve biosphère par l'Unesco, le site dispose d'une variété d'espèces sauvages – éléphants, buffles, hippopotames, lions, guépards, antilopes, singes et gazelles –, malheureusement menacées par un braconnage récurrent et la pression démographique. La présidence béninoise et l'ONG African Parks ont donc décidé de s'unir afin de réhabiliter et sécuriser le site qui bénéficie d'un investissement global de 26 millions de dollars. Et de créer une brigade spéciale pour renforcer le dispositif de sauvegarde de l'un des joyaux touristique national. © STEFAN HEUNIS / AFP