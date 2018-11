Une centaine de membres de ce groupe s'est réunie le 13 novembre 2018 pour dire des prières et lire la Bible, vêtus de leurs costumes de cérémonie et arborant l’étoile de David à six branches. Le chiffre 12 au centre de l'étoile symbolise la 12e tribu d'Israël, la tribu perdue. Ce mouvement est considéré aux Etats-unis comme «un groupe extrémiste identitaires». En revanche, des communautés qui se réclament du judaïsme et qui le pratique sont présentes sur le continent africain, tout particulièrement au Nigeria, Ouganda, Zimbabwe et Afrique du Sud, sans oublier bien sûr les Falashas d'Ethiopie, qui se disent descendants de la reine de Sabah. © Brendan Smialowski / AFP