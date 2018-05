Par Véronique le Jeune | Publié le 26/05/2018 à 17H13

Au Burkina Faso, pays d'Afrique de l'Ouest de 19,7 millions d'habitants, six personnes sur dix ont moins de 18 ans. Ce qui en fait l'un des pays les plus jeunes du continent et l'un de ceux où le planning familial est devenu un enjeu central. La volonté des autorités vise à faire passer le taux de fécondité de 5,4 enfants par femme à 4 ou 3, alors que la population reste profondément nataliste.