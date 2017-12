Les producteurs camerounais ont le moral à zéro, depuis la dégringolade du cours mondial de cacao de près de 50% à la mi-août 2016. «La vente de dix sacs de cacao rapportait 1 million de Francs CFA (1.524 euros) il y a un an. Il en faut seize aujourd'hui pour obtenir la même somme», expliquait l'un d'eux en juin 2017 à Jeune Afrique. L'économie cacaoyère représente un enjeu politique de taille à un an de la présidentielle. La fève de cacao constitue la deuxième source en devises du pays. Plus de 600.000 emplois directs et indirects sont liés à l'économie cacaoyère dont dépendent 6 millions de Camerounais. En 2015, elle représentait 19% des exportations derrière celles des hydrocarbures (44%). © Ange Aboa / Reuters