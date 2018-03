Par Alain Chemali | Publié le 19/03/2018 à 15H17

Sur les 600 km du fleuve Oubangui qui longe le sud de la Centrafrique, les groupes armés ennemis, anti-balakas et Séléka, ont installé des postes de «péages» entre Bangui et Mobaye. Pirogues et baleinières, ces bateaux à fond plat qui transportent passagers et marchandises, doivent s'y arrêter et s'acquitter d'une taxe. Une véritable manne financière pour les milices qui tiennent le pays.