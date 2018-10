Par Laurent Filippi (avec AFP) | Publié le 13/10/2018 à 12H43

Alors que Jacqueville, à 50 kilomètres d'Abidjan, produit l'essentiel du gaz et du pétrole ivoirien, cette station balnéaire ambitionne pourtant d’être la première cité écologique de Côte d'Ivoire. Pour aller dans ce sens, un homme Marc Togbé a proposé de mettre en circulation 10 voiturettes solaires à trois roues pour remplacer les wôrô-wôrô, des taxis-brousse, plus bruyants et plus polluants.