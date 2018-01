Ce centre éducatif, qui compte six salles de classe primaire, une cantine, un terrain de football (!) peut accueillir 350 enfants. «Je dis aux jeunes qui veulent devenir Didier Drogba, Samuel Eto’o, Yaya Touré, l’éducation, c’est très important, c’est ce qui vous permettra d’avoir une belle carrière», raconte le sportif qui ajoute, pour mettre les choses au point: «Beaucoup pensent que j'ai joué au football avec mes jambes, mon courage et ma force. Non, le football, moi je l'ai joué avec ma tête, toute ma carrière je l'ai jouée là... dans la tête.» © Sia KAMBOU / AFP