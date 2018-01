Par Eléonore Abou Ez | Publié le 29/01/2018 à 14H26

Grâce à l’aide d’Eagle, une ONG de défense de la nature, la police ivoirienne a traqué et arrêté des trafiquants appartenant à un réseau international. Plus d’une tonne d’ivoire d’éléphants et d’écailles de pangolins ont étés saisies ainsi que 400 objets sculptés. Malgré cette opération, la lutte contre le braconnage reste insuffisante.