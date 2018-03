Par Dominique Cettour Rose | Publié le 04/03/2018 à 15H14

Le fameux «jour zéro», tant redouté, où l'eau ne coulera plus des robinets à cause de la grave sécheresse qui frappe l'Afrique australe, n'est plus fixé au 4 juin mais au 4 juillet 2018. Ce nouveau recul est dû aux récentes précipitations conjuguées aux efforts de la population exhortée à réduire sa consommation d'eau par la municipalité du Cap où l'état de catastrophe naturelle est décrété.