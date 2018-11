Ces enfants agitent des drapeaux britanniques et gambiens en attendant l'arrivée de la duchesse Camilla et du prince de Galles qui ont atterri la veille en Gambie. C'est ce pays que Charles a choisi pour son premier déplacement depuis qu'il dirige le Commonwealth. La tournée africaine de 11 jours du couple princier a pour objectif de «célébrer le partenariat dynamique et tourné vers l'avenir du Royaume-Uni avec ces pays du Commonwealth», ont indiqué les services du prince dans un communiqué. © SEYLLOU / POOL / AFP