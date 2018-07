Par Catherine Le Brech (avec AFP) | Publié le 05/07/2018 à 12H05

Si l'arrivée de joueuses sur les terrains de football a marqué les esprits en Egypte dans les années 90, celle d'arbitres féminines reste une petite révolution dans les stades égyptiens. Que des femmes puissent arbitrer des hommes ne va pas de soi. Et aujourd'hui encore, sur la soixantaine de licenciées, seule une quinzaine est en activité et six possèdent une licence internationale.