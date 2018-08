«Le monde des serpents est vaste, le dresseur doit apprendre les secrets de la chasse et de la capture des serpents ... S'il n'est pas informé, il pourrait être exposé à un venin mortel à tout moment», explique Amier. Sur scène, le jeune homme tient chaque serpent par la queue et le balance au son d'une douce musique indienne. Puis il le regarde directement dans les yeux avant de toucher sa tête avec son front et de le poser par terre. Cette chorégraphie rappelle l'époque des pharaons et l'attribut royal en forme de cobra fixé à la coiffe des souverains pour les protéger de l'ennemi. Amier possède 13 serpents dont il dit se sentir plus proche que de certains humains. © Amr Abdallah DALSH / REUTERS