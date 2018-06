Apprendre aux enfants pauvres de Baharwa à lire, écrire et compter, voilà le minimum que l'établissement de Mme Sandour, financé par des dons, propose dans son programme. Car pour Didi, née en Hongrie et formée à Berlin, l'enseignement doit être global afin de permettre aux élèves de se sentir prêts à appréhender la vie. Ainsi sont dispensés des cours de musique, de yoga, de cuisine, de travaux manuels, de jardinage et l'art de la peinture. L'école du Nil accueille une cinquantaine d'enfants de l'âge de la maternelle jusqu'à 14 ans, avec pour devise: «Chacun est à la fois un élève et un professeur». Une manière de responsabiliser les plus jeunes et de signifier que l'apprentissage n'est pas à sens unique. © Amr DALSH / REUTERS