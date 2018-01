Au départ, ils ont commencé à jouer au football freestyle, un mélange d’acrobatie et de gymnastique avec un ballon. Mais aujourd’hui, les membres de la Miracle Team pratiquent un football classique. Ils espèrent mettre en place une fédération nationale pour superviser une ligue adaptée à leur handicap et ainsi organiser des matchs à travers tout le pays. Mais ils doivent d’abord surmonter plusieurs obstacles: obtenir plus d’argent, avoir des béquilles spéciales et des terrains. Ces difficultés n’entament en rien leur enthousiasme et leur volonté. Ils continuent de pratiquer leur sport en respectant les règles imposées par la Fédération mondiale de football pour personnes amputées. Avec plus d’une quarantaine d’autres pays, ils participeront à la Coupe du Monde de football pour personnes amputées en octobre 2018. © Amr Abdallah Dalsh / REUTERS