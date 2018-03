doit absolument être libre pour tous les électeurs, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Comme ici au Caire le 26 mars. 60 millions de pesonnes sont appelées à voter et l’engouement est loin d’être au rendez-vous. Chaque voix compte puisque le taux de participation est le seul enjeu de cette élection. En 2014, ce taux plafonnait à 37 % au second jour et a fini par atteindre 47, 5 % après une journée de prolongation. Et sans surprise al-Sissi l’avait emporté avec…96, 9 % des voix. © REUTERS/ Ammar Awad