Par Martin Mateso | Publié le 20/11/2018 à 14H57

C'est l'un des plus grands musées entièrement consacrés à l'antiquité égyptienne. Bâti en 1902 par un architecte français, il a reçu plus de cent millions de visiteurs au cours du XXe siècle. Quelque 120.000 pièces y sont exposées aux regards des visiteurs qui affluent du monde entier.