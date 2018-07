Ils ne seront pas moins de 140, le 30 juillet prochain, à observer les élections présidentielle et législatives. Pour l'instant, l'ensemble des forces n'est pas encore déployé, mais une cinquantaine de personnes se trouvent sur le terrain depuis le mois d'avril. L'Europe se réjouit de la volonté claire et affichée d'Emmerson Mnangagwa, l'actuel président, que les élections se passent dans un climat apaisé. «La vice-présidente, Federica Mogherini, a salué l’engagement du gouvernement du Zimbabwe en faveur d‘élections pacifiques, transparentes et crédibles», a annoncé un communiqué de presse qui fait suite à la rencontre, à Bruxelles, entre Sibusiso Moyo, ministre zimbabwéen des Affaires étrangères et des Relations internationales, et la vice-présidente de la Commission de l’Union européenne. © MARCO LONGARI / AFP