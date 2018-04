Par Martin Mateso | Publié le 10/04/2018 à 14H49

La télévision publique algérienne a diffusé des images du président Abdelaziz Bouteflika, en fauteuil roulant et costume trois pièces. Il a inauguré la mosquée Ketchaoua d'Alger et des extensions du métro de la capitale, le 9 avril 2018. C'est sa première sortie depuis 2016. Des images qui ont suscité compassion et indignation, selon la presse algérienne.