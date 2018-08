Les riverains de la côte méditerranéenne, à 60 km à l'est de la capitale Tripoli, sont habitués au bruit des déflagrations en mer qui les réveillent tôt le matin. Ce procédé de pêche est «interdit» par la loi. Une fatwa émanant du cheikh Sadek al-Ghariani, qui se pose comme la plus haute autorité religieuse de Libye, indique que puisqu'«il porte préjudice à l'environnement et à l'homme, il ne faut plus y recourir». Mais personne ne s'en prépoccupe ni ne se soucie des chalutiers qui râclent le fond des mers, déplore une scientifique libyenne sous le couvert de l'anonymat. L'insécurité, qui a provoqué le départ de travailleurs égyptiens et tunisiens pratiquant une pêche traditionnelle, a aggravé la situation. La Libye dispose d'un littoral inexploité d'environ 1.770 kilomètres. Les revenus de la pêche arrivent loin derrière les recettes pétrolières dont dépend quasi exclusivement l'économie nationale. © Mahmud TURKIA / AFP