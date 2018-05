Par Dominique Cettour Rose | Publié le 19/05/2018 à 13H20

Koïchiro Kobayashi, Japonais, aveugle et multiple champion du monde d'escalade, a permis à des étudiants malvoyants d'une école kényane de se lancer dans l'aventure de l'escalade. Une expérience inoubliable qu'ils doivent à un partenariat entre l'ONG japonaise Monkey Magic et Kilimanjaro Blind Trust Africa (KBTA), qui soutient les enfants malvoyants au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda et au Malawi.