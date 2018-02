Le docteur hongrois Ladislav Sava, témoin de ces massacres perpétués par les Chemises noires, raconte: «Le sang coulait véritablement dans les rues. Des corps (…) gisaient absolument partout. Des flammes gigantesques de leurs maisons brûlées illuminaient la nuit.» Un autre témoin, l’ambassadeur éthiopien de Londres, ajoute: «La méthode consistait (…) à les massacrer sans distinction, au poignard, à la baïonnette, à la grenade à main, au gourdin, ou avec des pierres, et parfois seulement avec des armes à feu. On voyait des groupes de fascistes s’arrêter en camion et s’amusant à traîner de pauvres hommes d’un bout de la ville à l’autre jusqu’à ce que leurs corps tombent en morceaux.» En 1950, Graziani, «le boucher d’Ethiopie», est condamné à 19 ans de prison pour sa collaboration avec les nazis. Mais il ne purge que quelques mois avant d’être libéré. Il faudra attendre1989 pour qu’un journaliste de la BBC, Ken Kirby, réalise un documentaire sur ces événements. Dès sa première diffusion, la RAI groupe audiovisuel public italien, en achète les droits pour qu’il ne soit plus diffusé. «Le 19 février fait l’objet d’un programme mémoriel national qui participe de l’identité de l’Ethiopie depuis 1941. Les massacres qui ont suivi l’attentat manqué sont entrés dans la mémoire collective sous le nom de Yekatit 12, date du calendrier éthiopien qui correspond au 19 février», précise «Libération». © Stefanie Glinski / AFP