Si avant la fin du conflit peu de personnes osaient se rendre dans ce no man's land entre les deux pays, aujourd'hui le commerce a repris de plus belle. Mais le change entre les monnaies des deux pays, le nafka érythréen et le birr éthiopien, reste le problème majeur des commerçants. «On fait du commerce, mais le taux de change est trop instable, trop variable, c'est illégal», précise l’un d’eux. Et Getachew Teklemariam, ancien conseiller du gouvernement éthiopien, ajoute: «Le taux de change est gouverné par des perceptions spéculatives des deux côtés de la frontière, alors qu'il devrait être guidé par une véritable stratégie commerciale.» Cela risque de créer une «guerre monétaire de l'ombre» entre les deux pays. Si la fin du conflit a suscité des espoirs de développement, ils se heurtent à la réalité d'un sous-développement érythréen, alors que l'économie éthiopienne enregistre des taux de croissance parmi les plus forts d'Afrique. © Michael TEWELDE / AFP