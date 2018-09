Ils protestent contre les dernières violences dont leur communauté a été récemment victime. Ils ont entreposé des pneus pour bloquer les routes et mis le feu en signe de protestation. Il reprochent au gouvernement ne ne pas dépêcher l'armée sur place pour mettre un terme à ces violences récurrentes. Ils sont menacé quotidiennement par ces bandes, formées de Sud-Africains de plus en plus jeunes, qui continuent impunément à faire régner la terreur dans ce quartier pauvre. © Wikus de Wet / AFP