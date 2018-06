La famille de David Goldblatt, sa femme Lilly, sa fille Brenda et son petit-fils, l'ont accompagné jusqu'à sa dernière demeure. Il était «l'une des figures majeures de la photographie de notre époque, une conscience éthique et morale du rôle de l'artiste dans nos sociétés», a déclaré Bernard Blistène, le directeur du Musée national d'art moderne au Centre Pompidou, qui lui avait consacré, du 21 février au 13 mai, la plus importante rétrospective présentée en France. Fils d'immigrés juifs d'origine lituanienne et lettone, venus s'installer en Afrique du sud pour échapper aux persécutions antisémites, David Goldblatt n'a eu de cesse de dénoncer l'apartheid. Pour autant, il a toujours refusé l'idée d'un art militant. Pour la conservatrice d'art sud-africaine, Monique Vajifdar, le photographe était l'un des «meilleurs chroniqueurs sociaux» du pays. © GULSHAN KHAN / AFP