Même si 80% des utilisateurs de Facebook se connectent via leur téléphone, ce genre de petites échoppes rend bien des services dans les zones reculées. Les réseaux sociaux ont fait une percée remarquée sur le continent africain depuis 2015 passant de 120 millions d'utilisateurs à 191 millions en janvier 2018, selon le dernier rapport de «We are Social and Hootsuite», une plateforme de Community managers. L'Afrique du Sud, le Nigeria et le Kenya sont les trois pays d'Afrique subsaharienne où les connections quotidiennes sur Facebook sont les plus élevées. © Thomas MUKOYA / REUTERS