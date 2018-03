Kibera a beau être l'un des quartiers les plus pauvres et les plus dangereux de Nairobi, il n'en abrite pas moins une pépinière de talents artistiques. Parmi eux, la troupe des «Kibera Messengers» s'est spécialisée dans les numéros de cirque: jongleurs, cracheurs de feu, équilibristes ... Des performances reconnues à l'extérieur du bidonville et programmées dans des festivals à l'étranger. La notoriété des «Kibera Messengers» doit servir, selon eux, à donner une meilleure image de la vie dans les taudis de la capitale. © Yasuyoshi CHIBA / AFP