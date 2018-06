La jeunesse africaine veut être davantage éco-responsable et œuvrer pour le développement durable. Voilà le message qu’ont voulu faire passer les jeunes créateurs en répondant au Programme des Nations unies pour l'environnement qui coordonne des actions et assiste les pays membres de l’ONU dans la mise en œuvre de politiques plus respectueuses de la nature. © Yasuyoshi Chiba / AFP