Ces manifestants ont revêtu l'uniforme scolaire pour dénoncer le viol présumé dont a été victime une lycéenne et l'agression de deux autres jeunes filles qui sont parvenues à s'échapper. Mais le mystère reste entier sur cette affaire que la direction de l'école aurait cherché à étouffer, selon certains témoins cités dans la presse locale. Des test ADN sur huit membres du personnel, dont six enseignants, sont en cours d'analyse. Le conseil d'administration du lycée a été dissous à la demande du minstère de l'Education et le directeur de l'école Jael Mureithi aurait pris une retraite anticipée. © Yasuyoshi CHIBA / AFP