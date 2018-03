Uhuru Kenyatta et Raila Odinga prennent la pose pour immortaliser le front uni qu'ils veulent désormais présenter. Dans un communiqué conjoint publié à l'issue de leur rencontre à Harambee House, le 9 mars 2018, le président kényan et le leader de l'opposition ont souligné qu'ils étaient «fiers d'être kényans, de se retrouver comme amis et compatriotes dans le grand travail de construction d'un Kenya fort et uni», rapporte le «Daily Nation». Les deux responsables politiques sont «déterminés», disent-ils, à mettre fin aux «mêmes expériences de division que le pays» vit depuis 1963, date de son indépendance. Leur vision commune pour le Kenya sera déclinée dans un programme qui devrait être rendu public prochainement. © REUTERS/Thomas Mukoya