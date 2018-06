Après la salutation au soleil, les yogistes sud-africains, de plus en plus nombreux, s'adonnent à une série d'asanas (postures, en sankrit) et d'étirements. Mouvements destinés à faire circuler l'air dans le corps et à équilibrer les sept chakras principaux, autrement dit les centres énergétiques qui constituent l'être humain, selon la médecine ayurvédique. Le yoga est une discipline indienne traditionnelle, vieille de plus de 5.000 ans, à la fois corporelle et spirituelle. Inscrit depuis depuis 2016 au patrimoine immatériel de l'humanité, le yoga est en Occident davantage considéré comme une gymnastique douce et anti-âge que comme un moyen de soulager l'âme. © Rajesh JANTILAL / AFP