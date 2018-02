Les hockeyeurs de l'équipe junior s'entraînent Nairobi, la capitale kenyane, dans la seule patinoire d'Afrique de l'Est située au 2e étage de l'hôtel Panari. «C’est une équipe incroyable. Nous misons tout sur eux et ils nous rendront fiers dans les prochaines années», déclare Benard Azegere, capitaine de l'équipe. Interrogé par RFI, ce dernier annonce qu'il va déposer, ce mois-ci, une demande auprès du ministère des Sports pour créer une fédération de hockey sur glace au Kenya. Le pays rejoindrait ainsi l’Afrique du Sud, seul pays africain à jouer à l’international, mais aussi le Maroc, la Tunisie et l’Algérie, entre autres, dont les équipes se développent peu à peu. © TONY KARUMBA / AFP