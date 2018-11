Par Pierre Magnan | Publié le 19/11/2018 à 12H21

Les Egyptiens se sont pris de passion pour le catch. Les diffusions des matchs à la télévision enregistrent des audiences record et les enfants admirent des vedettes américaines fortunées, à l'instar de John Cena, Hulk Hogan, The Undertaker, Triple H ou encore Batista. Résultat: de nombreux jeunes se sont mis à ce sport et jouent devant des spectateurs enthousiastes.