Par Véronique le Jeune | Publié le 21/04/2018 à 12H43, mis à jour le 21/04/2018 à 12H43

Depuis 25 ans, le prix Roger Pic, du nom du grand reporter photographe et défenseur du droit d'auteur, distingue des images imprégnées d'humanisme. Le portfolio de Laura El-Tantawy, 38 ans, photographe et cinéaste égyptienne vivant à Londres, aborde neuf ans de l'histoire de son pays d'origine, de 2005 à 2014. Dans cette chronique, passion et gravité ponctuent le chapitre de la révolution de 2011.