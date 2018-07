Devant 15.000 personnes réunies dans un stade de Johannesburg, Barack Obama a rappelé la vague d'espoir qui avait deferlé dans le monde à la libération de Nelson Mandela le 11 février 1990. Plus d'un quart de sciècle après, a-t-il observé, la discrimination raciale existe toujours aux Etats Unis, tout comme en Afrique du Sud. L'ancien président américain a pointé les disparités béantes de revenus, de richesses, d'éducation et de santé qui subsistent à travers le monde et a rappelé que la lutte pour des principes basiques de justice n'est jamais vraiment terminée. © Photo AFP/Gianluigi Guercia