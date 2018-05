Par Dominique Cettour Rose | Publié le 13/05/2018 à 11H33, mis à jour le 13/05/2018 à 11H32

Au mémorial national pour la paix et la justice, des sculptures rendent hommage aux milliers de Noirs lynchés en public entre 1877 et 1950 aux Etats-Unis. Ce lieu de mémoire inédit de 2,4 hectares se visite en Alabama, Etat du Sud où se sont jouées les pages les plus sombres de l'histoire américaine. A l'origine du projet: Equal justice initiative, une ONG de défense des droit de l'Homme.