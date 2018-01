La thèse d'un dérapage semble être privilégiée par le collectif des cadres casamançais qui a tenu une conférence de presse à Dakar pour exprimer son indignation et pour rendre hommage aux victimes. Le collectif estime qu'à l'origine de ce drame, il y a le pillage du bois organisé par une véritable mafia. «Il semblerait que ce soit le MFDC (mouvement rebelle) qui ait demandé à ses membres d'essayer de voir comment faire pour arrêter le massacre des forêts de Casamance. Apparemment, il y a eu dérapage», a déclaré le président du collectif. Celui-ci est disposé à fournir au procureur, s'il le souhaite, des noms de certains membres de cette mafia qui s'est installée en Casamance et qui pille les forêts depuis plus de dix ans, en toute impunité. © Photo AFP/Diallo