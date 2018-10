fait partie du défilé civil et militaire qui a eu lieu au stade du 28-Septembre de Conakry. La cérémonie s'est déroulée dans un contexte de contestation politique et sociale. Le président Alpha Condé qui dirige le pays depuis 2010 a insisté sur l'importance de la «réconciliation nationale» en assurant que la Guinée est engagée sur la voie de l'émergence. Mais au sein de la population, les avis sont partagés sur les perspectives du pays. Malgré la richesse du sous-sol guinéen, plus de la moitié de la population vit avec moins d'un euro par jour, selon l'ONU. © CELLOU BINANI / AFP