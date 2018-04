Par Alain Chemali | Publié le 23/04/2018 à 16H05

En proie au chaos et à l'insécurité, la Libye est régulièrement pointée du doigt pour l'exploitation et les mauvais traitements infligés aux migrants subsahariens qui tentent la traversée périlleuse de la Méditerranée. Le nombre de migrants arrivés en Italie depuis la Libye a toutefois baissé depuis l'été 2017, suite aux accords controversés entre autorités italiennes et groupes armés libyens.