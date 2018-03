une pièce de théâtre met en scène l'improbable dialogue entre une prostituée et un extrémiste islamiste. «La Fuite», de Ghazi Zaghbani, commence avec l'irruption dans la chambre de Narjess, une travailleuse du sexe lascivement étendue sur un lit, d'un homme en sueur à la longue barbe noire fuyant la police. C'est un islamiste revendiquant des idées extrémistes, qui dit s'entraîner «au combat» dans un camp djihadiste et à qui elle donnera malgré tout refuge. S'engage alors un huis clos d'un peu plus d'une heure, pendant lequel le spectateur assiste à des passe-d'armes entre ces deux personnages que tout oppose, des piques et au final des caresses. A «L'Artisto», théâtre tunisois conçu pour que les spectateurs soient au plus proche des protagonistes, le décor est minimaliste: un lit, des toilettes et un réfrigérateur contenant une pomme et une bouteille de vin. Mais si le sujet est lourd, les dialogues sont légers et les saillies provocantes sont accueillies par des rires. Narjess, la prostituée, analyse la situation sociale, parle de liberté, de sexe. L'extrémiste, lui, est dépeint comme une personnalité butée qui n'arrive pas à dépasser ses préjugés. Peu à peu, avec ses questions, la jeune femme l'amène à se confier. S'esquisse alors le portrait d'un jeune diplômé au chômage qui a perdu espoir - comme tant de Tunisiens -, ne sait pas comment se comporter avec les femmes et redoute l'intimité. © FETHI BELAID / AFP