De nombreux ponts et routes ont été endommagés dans le chef-lieu du gouvernorat, après ces pluies record (parfois l'équivalent de plus de six mois de précipitations) dues aux orages violents qui ont touché la Tunisie depuis le milieu de semaine. Il a ainsi plu 200 mm sur Nabeul et jusqu'à 225 mm en quelques heures à Beni Khalled, dans le centre du Cap Bon, a indiqué à l'AFP l'Institut national de la météorologie tunisien. Le bilan humain est de cinq morts, après le décès dimanche 23 septembre 2018 d'un adolescent qui a été électrocuté, a indiqué le ministère de l'Intérieur. Ces inondations fréquentes en automne exaspèrent une partie de la population, qui reproche aux autorités de ne pas entretenir les systèmes d'évacuation et le lit des rivières. © FETHI BELAID / AFP