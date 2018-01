Son carnaval est l’un des évènements les plus colorés de la ville, il est aussi l’un des plus anciens. Un millier de personnes costumées ont défilé dans le centre de la ville sud-africaine au son des cuivres et des tambours. 40 groupes de musiciens parcourent les rues en dansant. Comme au Brésil, ce carnaval permet de créer une cohésion sociale et un lien culturel dans les communautés les plus démunies. © RODGER BOSCH / AFP