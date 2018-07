La renommée de Sudarshan Pattnaik pour ses créations très réalistes à l'aide de sable n'est plus à faire dans l'est de l'Inde. Son souci du détail se retrouve dans la reproduction plutôt réussie de l'une des chemises colorées qu'affectionnait «Madiba». Lors de la disparition du héros de la lutte anti-apartheid, le 5 décembre 2013, New Delhi avait décrété trois jours de deuil. Beaucoup se souviennent que c'est en Afrique du Sud que le Mahatma Gandhi, confronté au racisme, avait connu son «éveil politique», selon les termes du «Times of India», et que c'est en Inde que Nelson Mandela a fait sa première visite à l'issue de sa libération, le 11 février 1990, après 27 ans derrière les barreaux. © STR / NurPhoto / AFP