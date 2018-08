Par Véronique le Jeune | Publié le 19/08/2018 à 12H37

Il y avait déjà en Europe la lubie de l'avocat, il y a désormais la mode du fruit du baobab, appelé aussi «pain de singe». Riche en vitamine C, calcium et magnésium, sa chair au goût citronné peut être réduite en poudre et mélangée à des smoothies ou saupoudrée sur des céréales. Ses vertus antioxydantes font de ce fruit un super-aliment en vogue. Une aubaine pour les producteurs du Sénégal.