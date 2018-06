Le 16 juin 2018: Wang Yang, président du comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois, inspecte une usine chinoise du parc industriel Liaoshen. C'est l'un des 22 parcs industriels nationaux en Ouganda. Il couvre une superficie de 2,4 km² sur laquelle cinq usines fonctionnent déjà, notamment dans des activités aussi diverses que le traitement des fruits, le stockage et le fraisage du maïs, la fabrication de céramiques et de câbles électriques. Inauguré en décembre 2015, en présence du président ougandais Yoweri Museveni, le parc a prévu d'abriter quelque 80 entreprises et de créer 16.000 emplois d'ici à 2025. © PANG XINGLEI / XINHUA