En 2010, l’Afrique du Sud et le Tchad ont signé un accord de coopération visant à protéger la biodiversité et à assurer la survie à long terme des espèces animales menacées à Zakouma. La réintroduction de ces animaux marque le coup d'envoi d'une ambitieuse opération de repeuplement du pachyderme dans ce pays d'Afrique centrale où après sept ans d'efforts, le braconnage a été pratiquement réduit à néant. Avant le Tchad, des rhinocéros noirs ont déjà été réintroduits au Botswana, en Tanzanie, en Zambie, au Malawi et au Rwanda. © Michael Sheehan/AP/SIPA