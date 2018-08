Le Soudan du Sud, théâtre depuis près de cinq ans d'une guerre civile dévastatrice, est le plus jeune État du monde, à l'économie ruinée par le conflit. Indépendant depuis 2011, le pays a plongé fin 2013 dans un conflit provoqué par la rivalité entre le président Salva Kiir et le vice-président Riek Machar. La guerre civile a fait des dizaines de milliers de morts, près de quatre millions de déplacés (sur une population de 12 millions d'habitants) et provoqué une grave crise humanitaire. © Mahmoud Hjaj / ANADOLU AGENCY/AFP