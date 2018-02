Black Panther est non seulement le premier super-héros africain à avoir son film dédié dans la série Marvel, il est surtout à la tête du royaume imaginaire de Wakanda, qui a réussi à exploiter un minerai rare, le vibranium, pour devenir la nation la plus développée et la plus technologiquement avancée au monde. Le film suscite un grand enthousiasme. «Nous savions que nous avions une responsabilité envers l'Afrique, et la communauté noire en général, alors que nous tournions le film. Mais j'étais loin de m'attendre à ça, tout cet enthousiasme de la communauté noire», a confié à l'AFP l'actrice oscarisée Lupita Nyong'o, en marge de l'avant-première à Lagos. © Yasuyoshi CHIBA / AFP